← В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду →
Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели
Дмитрий Махонин: "Я бы хотел еще от вас обратную связь получать. Через Народный фронт понять, на что люди жалуются, что не работает в системе, потому что отчетность чиновников — это отчетность чиновников. А вот что не работает? Социальные службы плохо работают, доктор не приходит, вот вы должны обратную связь мне давать. Это тоже очень важно".
На карантин, в том числе в режиме самоизоляции, теперь должны отправляться все, кто прибыл из-за рубежа, а не только из стран с опасной эпидемической обстановкой.
Пока количество заболевших в Пермском крае не изменилось — это три человека. Под наблюдением находятся 1566 жителей Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов
В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
В Прикамье закрыты три переправы
Библия как нетрадиционный метод профилактики
В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок
Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно
Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей
Добавить комментарий: