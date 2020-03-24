Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду →

Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели

Глава Пермского края Дмитрий Махонин озвучил прогноз, когда пандемия коронавирса выйдет на пик в Пермском крае. Заявление сделано на совещании с правительством. Как пишет газета «Коммерсант», произойдет это через полторы-две недели. На встрече с активистами Общероссийского народного фронта глава региона попросил наладить обратную связь через волонтеров фронта, работающих с людьми на местах.
Дмитрий Махонин: "Я бы хотел еще от вас обратную связь получать. Через Народный фронт понять, на что люди жалуются, что не работает в системе, потому что отчетность чиновников — это отчетность чиновников. А вот что не работает? Социальные службы плохо работают, доктор не приходит, вот вы должны обратную связь мне давать. Это тоже очень важно".
На карантин, в том числе в режиме самоизоляции, теперь должны отправляться все, кто прибыл из-за рубежа, а не только из стран с опасной эпидемической обстановкой.
Пока количество заболевших в Пермском крае не изменилось — это три человека. Под наблюдением находятся 1566 жителей Прикамья.

Опубликовано: 24.03.2020 в 09:15 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города

Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой

Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов

В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту

В Прикамье закрыты три переправы

Библия как нетрадиционный метод профилактики

В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок

Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно

Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду →

Обратите внимание

в Перми

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Контрольно-счетная палата города представит депутатам отчет по итогам 2019 года, который даст оценку эффективности работы с бюджетом, муниципальным имуществом и инвестпроектами
23.03.2020 в 18:05

Метки: Деньги, Власть, в Перми

В детских садах Прикамья введен режим свободного посещения
В детских садах Перми и Пермского края введен режим свободного посещения. Родители сами решают — вести ребенка в учреждение или нет.
23.03.2020 в 10:57

Метки: в Перми, Здоровье, Общество, Образование

Пермский край. Неделя за 159 секунд
Обзор основных событий недели в Пермском крае
22.03.2020 в 22:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Экономика, Власть

Городские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками
Вчера департамент транспорта объявил аукционы по 5 автобусным маршрутам. 23 марта планируется объявить аукционы еще по 13 маршрутам
21.03.2020 в 19:30

Метки: в Перми, Общество

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.03.2020
Главные информационные итоги дня
20.03.2020 в 21:34

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Конверты: многообразие вариантов и сфер применения
Бумажные конверты, несмотря на повсеместное внедрение электронной почты, не стали историей, а продолжают оставаться востребованными при отправке писем, почтовых рассылок, документов, деловой корреспонденции, поздравительных открыток. Разновидностей данных изделий сегодня насчитывается множество. Приобрести готовые можно в магазинах и почтовых отделениях, но можно и заказать оригинальные экземпляры.
21.03.2020 в 11:02

Метки: Экономика, В России

Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн
Билеты на концерты модных исполнителей, ледовое шоу и спектакли в Санкт-Петербурге доступны для онлайн-покупки
19.03.2020 в 17:23

Метки: Культура, В России

«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге
20 марта пермяки не смогут побывать на концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» — коллектив объявил о переносе выступлений в Перми и Екатеринбурге. Концерт в Перми по согласованию с артисткой перенесен на 22 мая.
19.03.2020 в 16:25

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Пермские нейрохирурги провели уникальную операцию на головном мозге
Пермские врачи осваивают новый метод хирургической помощи при поражении головного мозга - операцию с пробуждением. Пробуждение пациента в ходе хирургического вмешательства - непременное условие для сохранения речи.
19.03.2020 в 13:00

Метки: Здоровье, В России, в Перми

Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.
14.03.2020 в 13:11

Метки: Здоровье, В России, в Пермском крае, В мире, Власть

Лента новостей RSS каналы

Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить едуВо время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду

Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две неделиПик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020

В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданамВ Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию городаГордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города

Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкойПротивовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой

«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей

Школы Пермского края получили первую партию новых автобусовШколы Пермского края получили первую партию новых автобусов

В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонтуВ Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту

В Прикамье закрыты три переправыВ Прикамье закрыты три переправы

Библия как нетрадиционный метод профилактикиБиблия как нетрадиционный метод профилактики

В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масокВ крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок

Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционноЭнергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно

Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителейОфисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей

55-летний юбилей отметил Пётр Павлов55-летний юбилей отметил Пётр Павлов

Кинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансовКинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансов

На дорогах Перми считают ямыНа дорогах Перми считают ямы

В Кировском районе Перми произошел пожар в частном домеВ Кировском районе Перми произошел пожар в частном доме

На обходе Полазны перевернулся лесовозНа обходе Полазны перевернулся лесовоз

Горящий автобус на трассе Гайва-Ильинский не попал в сводки ГИБДД и МЧСГорящий автобус на трассе Гайва-Ильинский не попал в сводки ГИБДД и МЧС

Дмитрий Махонин: пик испытаний коронавирусом может начаться через 1,5 – 2 неделиДмитрий Махонин: пик испытаний коронавирусом может начаться через 1,5 – 2 недели

20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается

В детских садах Прикамья введен режим свободного посещенияВ детских садах Прикамья введен режим свободного посещения

В Прикамье на домашнем карантине находятся 1527 человекВ Прикамье на домашнем карантине находятся 1527 человек

Гость студии: Наталья ТреногинаГость студии: Наталья Треногина

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную