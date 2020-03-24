Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели

Глава Пермского края Дмитрий Махонин озвучил прогноз, когда пандемия коронавирса выйдет на пик в Пермском крае. Заявление сделано на совещании с правительством. Как пишет газета «Коммерсант», произойдет это через полторы-две недели. На встрече с активистами Общероссийского народного фронта глава региона попросил наладить обратную связь через волонтеров фронта, работающих с людьми на местах.Дмитрий Махонин: "Я бы хотел еще от вас обратную связь получать. Через Народный фронт понять, на что люди жалуются, что не работает в системе, потому что отчетность чиновников — это отчетность чиновников. А вот что не работает? Социальные службы плохо работают, доктор не приходит, вот вы должны обратную связь мне давать. Это тоже очень важно".На карантин, в том числе в режиме самоизоляции, теперь должны отправляться все, кто прибыл из-за рубежа, а не только из стран с опасной эпидемической обстановкой.Пока количество заболевших в Пермском крае не изменилось — это три человека. Под наблюдением находятся 1566 жителей Прикамья.