В Прикамье заработала "горячая линия" по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Проект Общероссийского народного фронта подразумевает бесплатную доставку продуктов питания людям, в силу самоизоляции или физических особенностей, не покидающим свою квартиру. Любой житель Прикамья может позвонить на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11 (с 10:00 до 18:00) и оставить заявку. Затем с ним свяжутся, что бы определить список покупок и их стоимость. Волонтеры закупают все самостоятельно, а заявитель расплачивается с ними по чеку из магазина. Первые три обращения, поступившие из Пермского края на горячую линию ОНФ, полностью обслужены волонтерами. Сегодня в Пермском центре обработки заявлений побывал глава региона Дмитрий Махонин. Он привез волонтерам специальные защитные маски, выпуск которых налажен буквально на днях на одном из пермских предприятий. Маски рассчитаны на работу в течении суток. В ближайшее время большая партия таких масок будет передана коммунальщикам, водителям и кондукторам общественного транспорта, полицейским и всем тем, чья сфера деятельность подразумевает работу с людьми.