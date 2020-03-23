← Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам →
Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Завтра состоится очередное пленарное заседание Пермской городской думы. Контрольно-счетная палата города представит депутатам отчет по итогам 2019 года, который даст оценку эффективности работы с бюджетом, муниципальным имуществом и инвестпроектами. Помимо этого депутаты обсудят изменения в бюджет, связанные с дополнительными поступлениями средств из краевой казны на мероприятия по подготовке к 300-летию Перми. Речь идет о 5 миллиардах рублей, рассчитанные на три года. Деньги пойдут на благоустройство города, обновление городского транспорта, капитальный ремонт Комсомольского проспекта и другие объекты. Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Вопрос наличия денежных ресурсов - это важный для нас вопрос, но еще важнее становится вопрос эффективного и продуманного использования данных денежных ресурсов для получения результатов. Сегодня у нас на повестке - контроль, контроль, и еще раз контроль. Этим депутатский корпус и будет заниматься." Добавим, что в связи с коронавирусом и введением в Пермском крае режима повышенной готовности очередное заседание гордумы пройдет без присутствия журналистов. Все желающие могут смотреть трансляцию пленарного заседания на сайте думы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов
В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
В Прикамье закрыты три переправы
Библия как нетрадиционный метод профилактики
В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок
Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно
Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей
55-летний юбилей отметил Пётр Павлов
Кинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансов
Добавить комментарий: