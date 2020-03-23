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Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
Вместе с балалаечником в клипе снялась певица Полина Калинина, которая исполнила вокальную партию в песне.
Свою работу музыкант назвал «Противовирусное видео».
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