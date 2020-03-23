Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов

Школы Пермского края начали получать новые автобусы. Первая партия с утра отправилась в Верещагинский район: село Сепыч и деревню Субботники. Здесь транспорт ждали давно. Теперь проблема доставки детей из отдаленных поселений закрыта полностью. На двух автобусах будут ездить 794 ребенка.Ольга Артемова - директор МОУ «Верещагинский образовательный комплекс»: «Первые дети, которые приезжают очень рано, примерно за час двадцать до начала уроков, получат возможность вставать попозже, поспать подольше и приезжать на уроки за 15-20 минут».Всего автобусов 33. Их делают в Павлово Нижегородской области, торговая марка «ПАЗ». 7 машин — новейшие модели. С дизельными двигателями, с тахометром, навигатором, музыкальной системой. У дверей есть дополнительно выдвигаемая ступенька. 70 процентов комплектующих — отечественного производства.