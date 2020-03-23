← В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой →
Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов
Ольга Артемова - директор МОУ «Верещагинский образовательный комплекс»: «Первые дети, которые приезжают очень рано, примерно за час двадцать до начала уроков, получат возможность вставать попозже, поспать подольше и приезжать на уроки за 15-20 минут».
Всего автобусов 33. Их делают в Павлово Нижегородской области, торговая марка «ПАЗ». 7 машин — новейшие модели. С дизельными двигателями, с тахометром, навигатором, музыкальной системой. У дверей есть дополнительно выдвигаемая ступенька. 70 процентов комплектующих — отечественного производства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
В Прикамье закрыты три переправы
Библия как нетрадиционный метод профилактики
В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок
Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно
Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей
55-летний юбилей отметил Пётр Павлов
Кинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансов
На дорогах Перми считают ямы
В Кировском районе Перми произошел пожар в частном доме
Добавить комментарий: