Городские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками

Вчера департамент транспорта объявил аукционы по 5 автобусным маршрутам. 23 марта планируется объявить аукционы еще по 13 маршрутам. Новые контракты предполагают обновление парка автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аукционы объявлены по автобусным маршрутам №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь», №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2», №80 «ДДК им. Кирова – улица Милиционера Власова», №77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова».С перевозчиками заключат контракты сроком на 5 лет, с перечислением платы за проезд в городской бюджет. Согласно условиям новых контрактов, количество автобусов не старше 5 лет, со 100% низкопольностью и минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 к 15 июля текущего года должно составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте. А к концу года уже все автобусы перевозчика должны соответствовать этим требованиям. Также уделено отдельное внимание экологичности транспорта: в 2020 году не менее 20% автобусов должны быть на газовом топливе или электрической энергии, а к 2024 году доля таких транспортных средств должна быть не менее 50%.





Приступить к работе перевозчики смогут с 1 июня, 1 июля и 15 июля этого года.