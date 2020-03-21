В аэропорту Перми эвакуируют пассажиров приземлившегося самолёта
Сейчас самолёт оцеплен спецслужбами. Пассажиров экстренно эвакуируют. После воздушное судно проверят на наличие взрывных устройств.
Напомним, на этой неделе это уже второй подобный инцидент. 19 марта самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги из-за сообщения о минировании. Лайнер благополучно приземлился в Большом Савино. Взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.
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