В аэропорту Перми эвакуируют пассажиров приземлившегося самолёта

В пермском аэропорту "Большое Савино" приземлился самолет SU1788 авиакомпании «Аэрофлот», получивший сигнал о заложенном взрывном устройстве. Он выполнял рейс: "Москва-Пермь", - сообщили в пресс-службе ведомства. На борту находилось 43 пассажира и 5 членов экипажа.Сейчас самолёт оцеплен спецслужбами. Пассажиров экстренно эвакуируют. После воздушное судно проверят на наличие взрывных устройств.Напомним, на этой неделе это уже второй подобный инцидент. 19 марта самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги из-за сообщения о минировании. Лайнер благополучно приземлился в Большом Савино. Взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.