Житель Прикамья попал в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Объявлены имена 10 суперфиналистов специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», среди которых наш земляк, Павел Волегов, начальник управления науки ПНИПУ, доцент факультета прикладной математики и механики, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.Победители конкурса по специализации «Наука» получат возможность:- занимать управленческие позиции в регионах, должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе;- войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию;- прохождения образовательных программ и стажировок в ведущих вузах страны и научных организациях;- получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (1 год личных консультаций).10 победителей специализации, вышедшие в суперфинал, в дополнение получат образовательный грант в миллион рублей.Павел Волегов: "Я рад, что мне удалось пройти через систему многоступенчатых и весьма серьезных фильтров на пути к победе в конкуре, познакомиться с многими интересными людьми и получить обратную связь от экспертов. Я уверен, что опыт, который я приобрёл, участвуя в конкурсе, и еще приобрету в суперфинале, поможет мне быть полезным моему университету при решении важнейших задач стратегического развития, которые стоят сегодня перед Пермским Политехом".