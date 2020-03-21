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Житель Прикамья попал в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Победители конкурса по специализации «Наука» получат возможность:
- занимать управленческие позиции в регионах, должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе;
- войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию;
- прохождения образовательных программ и стажировок в ведущих вузах страны и научных организациях;
- получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (1 год личных консультаций).
10 победителей специализации, вышедшие в суперфинал, в дополнение получат образовательный грант в миллион рублей.
Павел Волегов: "Я рад, что мне удалось пройти через систему многоступенчатых и весьма серьезных фильтров на пути к победе в конкуре, познакомиться с многими интересными людьми и получить обратную связь от экспертов. Я уверен, что опыт, который я приобрёл, участвуя в конкурсе, и еще приобрету в суперфинале, поможет мне быть полезным моему университету при решении важнейших задач стратегического развития, которые стоят сегодня перед Пермским Политехом".
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