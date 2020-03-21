Пермский водоканал перешёл на усиленный режим работы

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Благодаря работе таких специалистов, в дальнейшем аварийной бригаде проще найти место утечки: коммунальщики точнее определяют, где случился порыв, соответственно, быстрее его устраняют.
Оттепель - жаркое время для коммунальщиков, когда грунты начинают ходить, порывы на сетях случаются чаще. Работу бригад «в полях» координирует диспетчер Светлана Южанина. У нее сразу четыре телефона для приема обращений и связи с аварийными бригадами и инженерами.
Работа в «Новогоре» идет круглосуточно: специалисты сменяют друг друга на посту - у водоснабжения нет выходных или перерыва на обед.
Светлана Южанина, диспетчер центральной диспетчерской службы компании «НОВОГОР-Прикамье»: «Работа заключается в том, чтобы принять информацию, правильно ее проанализировать и передать на эксплуатационный участок. Я постоянно в курсе всех событий, которые на данный момент происходят в городе».
Бесперебойное водоснабжение и водоотведение миллионного города — итог общего труда. Кстати, свой профессиональный праздник, день работника ЖКХ, и Илья, и Светлана отметили на работе. И оба оказались в числе лучших сотрудников компании. А, значит, пермяки смогут узнать своих героев в лицо: в ближайшие дни фотографии диспетчера и инженера появятся на доске почета «Новогора».
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