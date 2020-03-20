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Завершился сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»
Игорь Новосёлов, координатор волонтёров по сбору подписей проекта «Пермь — город трудовой доблести»: «Жители города Перми реагировали по-разному, но большинство относились к акции с пониманием и хотят, чтобы нашему городу дали звание «Город трудовой доблести».
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