Завершился сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»

Проголосовать за инициативу всем желающим волонтёры предлагали в торговых центрах, а также на выставке «Россия — моя история». Сейчас акция продолжается в интернете, на сайте "запермь.рф". Здесь достаточно заполнить форму, указав личные данные. Окончательное решение о присвоении звания должно быть принято в Москве до 1 мая.Игорь Новосёлов, координатор волонтёров по сбору подписей проекта «Пермь — город трудовой доблести»: «Жители города Перми реагировали по-разному, но большинство относились к акции с пониманием и хотят, чтобы нашему городу дали звание «Город трудовой доблести».