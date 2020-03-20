В заповедных уголках Прикамья будут дежурить эко-инспекторы. Их задача разъяснять отдыхающим правила поведения и организовывать субботники. Такое решение было принято сегодня в штабе Общероссийского народного фронта. Проблему загрязнения рек и озёр здесь совместно обсуждали ученые экологи, общественники, представители власти и надзорных ведомств.Дмитрий Андреев, модератор тематической площадки «Экология» ОНФ, заведующий лабораторией «Экологии и охраны природы» ПГНИУ: "Как-то кардинально постараться эту проблему изменить, чтобы у нас менялось отношение населения к природе, к окружающей среде. Это же очень важно. Откуда этот мусор берется?".