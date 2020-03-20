Пермские ученые изобрели кирпичи нового типа. Их делают с использованием промышленных отходов, что уменьшает себестоимость, при этом повышается прочность материала. Глина, традиционно, остается базовым ингредиентом будущих кирпичей. Для удобства лабораторных исследований грубые куски перемалывают в порошок. А дальше - модификация — формулу которой разработал ученый пермского Политеха Виталий Шаманов.Виталий Шаманов, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ: "Мы позволяем сохранить природное сырье и в качестве альтернативы использовать отходы промышленности, без ухудшения характеристик готового продукта."Первый отход - гидролизный лингин — такой остается после производства бумаги и картона. Он создает пористость и облегчает будущий кирпич. Далее добавляется глинозем или оксид алюминия. Это тоже отход — как правило предприятий оборонной промышленности. Он отвечает за прочность. Затем добавляется вода и весь состав перемешивается. После чего, "тесту" придают нужную форму и отправляют в осушительный шкаф, а затем в печь. Температура внутри варьируется от 700 до 1000 градусов. В Пермском крае каждый год образуется около 40 млн тонн отходов производства и потребления различных классов опасности. Если вовремя их не утилизировать, то вред для окружающей среды будет как от последствий аварииВладимир Коротаев, проректор по науке и инновациям ПНИПУ: "Использовать отходы — это то направление, которое с одной стороны позволяет уменьшить количество отходов, а с другой стороны, если к этому еще и приложить мозги, то и заработать".У Виталия Шаманов планов несколько: дальше улучшать формулу, работая над огнеупорными свойствами керамики, получить патент и выйти на массовое производство на одном из предприятий Пермского края.