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Пермские ученые изобрели кирпичи нового типа
Виталий Шаманов, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ: "Мы позволяем сохранить природное сырье и в качестве альтернативы использовать отходы промышленности, без ухудшения характеристик готового продукта."
Первый отход - гидролизный лингин — такой остается после производства бумаги и картона. Он создает пористость и облегчает будущий кирпич. Далее добавляется глинозем или оксид алюминия. Это тоже отход — как правило предприятий оборонной промышленности. Он отвечает за прочность. Затем добавляется вода и весь состав перемешивается. После чего, "тесту" придают нужную форму и отправляют в осушительный шкаф, а затем в печь. Температура внутри варьируется от 700 до 1000 градусов. В Пермском крае каждый год образуется около 40 млн тонн отходов производства и потребления различных классов опасности. Если вовремя их не утилизировать, то вред для окружающей среды будет как от последствий аварии
Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям ПНИПУ: "Использовать отходы — это то направление, которое с одной стороны позволяет уменьшить количество отходов, а с другой стороны, если к этому еще и приложить мозги, то и заработать".
У Виталия Шаманов планов несколько: дальше улучшать формулу, работая над огнеупорными свойствами керамики, получить патент и выйти на массовое производство на одном из предприятий Пермского края.
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