Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для людей старшего возраста

По данным Роспотребнадзора, люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей вероятен риск осложнений, в том числе таких опасных, как вирусная пневмония.Людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в часы пик.Также рекомендуется реже ходить в магазины, центры госуслуг и другие организации.Рекомендуется чаще мыть руки с мылом - после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с товарами из магазинов и перед приготовлением пищи. Не следует трогать немытыми руками лицо, рот, нос или глаза – таким образом вирус может попасть в организм.Специалисты советуют пользоваться дезинфицирующими влажными салфетками, протирать ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые побывали в общественных местах, в том числе в транспорте.В случае заболевания или плохого самочувствия не стоит самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом."Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте взаимодействие с ними и посоветуйте обратиться за медицинской помощью. Если вы все-таки заболели простудой, а близкие за последние две недели выезжали за рубеж, обязательно сообщите об этом врачу, чтобы он назначил анализ на коронавирусную инфекцию", - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.