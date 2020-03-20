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Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для людей старшего возраста
Людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в часы пик.
Также рекомендуется реже ходить в магазины, центры госуслуг и другие организации.
Рекомендуется чаще мыть руки с мылом - после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с товарами из магазинов и перед приготовлением пищи. Не следует трогать немытыми руками лицо, рот, нос или глаза – таким образом вирус может попасть в организм.
Специалисты советуют пользоваться дезинфицирующими влажными салфетками, протирать ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые побывали в общественных местах, в том числе в транспорте.
В случае заболевания или плохого самочувствия не стоит самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом.
"Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте взаимодействие с ними и посоветуйте обратиться за медицинской помощью. Если вы все-таки заболели простудой, а близкие за последние две недели выезжали за рубеж, обязательно сообщите об этом врачу, чтобы он назначил анализ на коронавирусную инфекцию", - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
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