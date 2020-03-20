С 23 марта офисы «НОВОГОРа» приостанавливают прием посетителей
На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линий, по которым могут обратиться абоненты – физические лица: 201-95-30; 201-95-42; 201-95-41; 201-95-34; 201-97-93; 201-97-75; 201-72-83; 201-72-79; 201-72-80; 201-72-83.
Для клиентов, не пользующихся интернет-технологиями, в случае острой необходимости, также предусмотрены ящики в торговых центрах и административных зданиях:
в м/р Парковый: ТЦ «Парк-авеню», пр. Парковый, 23 в
м/р Садовый: ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8
в м/р Владимирский: ТОС «Владимирский», ул. Косьвинская, 11
в м/р Гайва: ТЦ «Колибри», ул. Кабельщиков, 12
в Мотовилихинском районе: УК «Техкомфорт», ул. Лебедева, 29
в Индустриальном районе: ДБ «Малахит», ул. Мира, 23
в Свердловском районе: ТЦ «Крепар», ул. Солдатова, 26
в пос. Новые Ляды: здание Администрации поселка, ул. Транспортная, 2.
Справки об отсутствии задолженности можно запросить по электронной почте pismo@novogor.perm.ru с приложением лицевой страницы паспорта.
Показания приборов учета можно передать через многоканальный круглосуточный телефон 201-78-88; на сайте без регистрации (по ссылке «Передача показаний»), в личном кабинете.
Также в личном кабинете на сайте можно оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения без комиссии.
Оплатить без комиссии наличным и безналичным способами можно в кассе по адресу: г. Пермь, ул. Фрезеровщиков,50 (остановка Цирк) Режим работы кассы: Пн-Пт с 8:00 до 20:00 без обеда О возобновлении приема абонентов в офисах будет сообщено дополнительно в СМИ, на сайте компании.
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