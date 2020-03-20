С 23 марта офисы «НОВОГОРа» приостанавливают прием посетителей

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране во избежание риска заражения инфекционными заболеваниями и их дальнейшего распространения, особенно среди людей преклонного возраста, ООО «НОВОГОР-Прикамье» временно прекращает прием абонентов в офисах компании c 23 марта 2020 г.На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линий, по которым могут обратиться абоненты – физические лица: 201-95-30; 201-95-42; 201-95-41; 201-95-34; 201-97-93; 201-97-75; 201-72-83; 201-72-79; 201-72-80; 201-72-83.Для клиентов, не пользующихся интернет-технологиями, в случае острой необходимости, также предусмотрены ящики в торговых центрах и административных зданиях:в м/р Парковый: ТЦ «Парк-авеню», пр. Парковый, 23 вм/р Садовый: ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8в м/р Владимирский: ТОС «Владимирский», ул. Косьвинская, 11в м/р Гайва: ТЦ «Колибри», ул. Кабельщиков, 12в Мотовилихинском районе: УК «Техкомфорт», ул. Лебедева, 29в Индустриальном районе: ДБ «Малахит», ул. Мира, 23в Свердловском районе: ТЦ «Крепар», ул. Солдатова, 26в пос. Новые Ляды: здание Администрации поселка, ул. Транспортная, 2.Справки об отсутствии задолженности можно запросить по электронной почте pismo@novogor.perm.ru с приложением лицевой страницы паспорта.Показания приборов учета можно передать через многоканальный круглосуточный телефон 201-78-88; на сайте без регистрации (по ссылке «Передача показаний»), в личном кабинете.Также в личном кабинете на сайте можно оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения без комиссии.Оплатить без комиссии наличным и безналичным способами можно в кассе по адресу: г. Пермь, ул. Фрезеровщиков,50 (остановка Цирк) Режим работы кассы: Пн-Пт с 8:00 до 20:00 без обеда О возобновлении приема абонентов в офисах будет сообщено дополнительно в СМИ, на сайте компании.