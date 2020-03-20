"Сахар дорожает". УФАС проводит мониторинг цен на жизненно необходимые товары

Пермское УФАС России, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, отмечает повышение цен на ряд жизненно необходимых товаров.В соответствии с поручением ФАС России, с 19 марта Пермское УФАС России приступило к мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Пермском крае.В ведомство поступила одна жалоба по факту увеличения розничной цены на сахарный песок в сети «Монетка». По сообщению заявителя, до 16.03.2020 года цена на указанный товар составляла 25 руб.90 коп., а с 16.03.2020 года стоимость продукта, входящего в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, увеличилась до 34 рублей. Данный ценовой диапазон обнаружен в магазине по ул. 1905 года, 6А. По данному факту Пермским УФАС России проводится проверка. В адрес владельца торговой сети направлен запрос о причинах повышения цены на сахарный песок. По результатам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии в действиях компании необоснованного повышения цены на указанный продукт в условиях повышенного спроса на продовольственные товары.«Ситуация с поставками продовольствия в магазины мониторится антимонопольной службой в ежедневном режиме, а торговые сети и поставщики делают все возможное для удовлетворения повышенного спроса на товары народного потребления. Руководство ФАС России провело встречу с представителями торговых сетей и ассоциаций производителей, отметив необходимость сохранять нормальный уровень цен и напомнив о гражданской ответственности предприятий торговли и оптовиков. Кроме того, с 20 марта на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Между тем, отметим, что в России и в Пермском крае, в частности, предпосылок к росту цен, как в оптовом, так и в розничном сегменте не наблюдается. В случае выявления существенного повышения цен, Пермское УФАС будет проводить проверки обоснованности такого повышения и, если обнаружится, что оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, будут приняты меры антимонопольного реагирования», - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.