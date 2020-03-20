По факту гибели человека при взрыве газа возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 20 марта в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома на Чернышевского,3 произошёл хлопок в результате чего один житель дома погиб, трое пострадало. Пострадавшие госпитализированы в больницу им оказывается необходимая медицинская помощь, тяжесть причинения вреда здоровью устанавливается. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты с применением высокотехнологичной криминалистической техники продолжают проводить осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня в 12:31 в квартире на 3 этаже 1 подъезда многоквартирного дома на Чернышевского, 3. В результате ЧП погибла одна женщина - хозяйка квартиры. Жителей дома временно разместят в школе 33, а затем в резервном фонде на ул. Народовольческой.