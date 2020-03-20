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Взрыв газа в Перми: жильцов дома на Чернышевского,3 временно разместят в школе №33
Взрыв бытового газа произошел сегодня в 12:31 в квартире на 3 этаже 1 подъезда многоквартирного дома на Чернышевского, 3. В результате ЧП погибла одна женщина - хозяйка квартиры.
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