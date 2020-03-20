Взрыв газа в Перми: жильцов дома на Чернышевского,3 временно разместят в школе №33

В результате взрыва бытового газа в доме на Чернышевского, 3 один человек погиб, трое пострадали. В здании отключены тепло и свет. Как сообщил изданию "Комсомольская правда"-Пермь" глава администрации Свердловского района Андрей Усов, жителей дома временно могут разместить в школе 33, а затем в резервном фонде на ул. Народовольческой. Сейчас дом обследуют специалисты.Взрыв бытового газа произошел сегодня в 12:31 в квартире на 3 этаже 1 подъезда многоквартирного дома на Чернышевского, 3. В результате ЧП погибла одна женщина - хозяйка квартиры.