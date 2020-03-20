Похолодает до минус 15. В Прикамье ожидается арктическое вторжение

В Прикамье продолжается аномальная для марта оттепель. Накануне весь день лил дождь. Однако синоптики говорят о скором понижении температуры.Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Уже на следующей неделе впервые с начала года ожидается установление как минимум на несколько дней антициклона. Соответственно, прекращение осадков и установление малооблачной погоды с большим суточным ходом температуры. Перед этим нам предстоит пережить арктическое вторжение, первое за полтора месяца, оно охватит большую территорию, в том числе Пермский край. Основное похолодание произойдет вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Температура ожидается ниже минус 10 градусов. Наиболее холодная ночь предварительно будет на понедельник – до минус 15 и ниже. Понижение температуры будет постепенным. 20 марта до +2…+4С, в субботу – около нуля, основное похолодание – в воскресенье. Установится оно на несколько дней".