Коми-Пермяцкий драмтеатр уходит в онлайн

По-новому привыкают жить все музеи и театры Прикамья. Для зрителей они закрыты, но репетиции и даже спектакли продолжаются. Их трансляции теперь обещают выкладывать в интернете. Не стал исключением и театр в Кудымкаре.Несмотря на отмену спектаклей до 11 апреля, в стенах Кудымкарского драматического театра кипит работа – идут репетиции сразу трех постановок. У актерского состава новая задача – если зритель не может прийти, то будут публиковать театральную жизнь на сайте.Артём Радостев, актер Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького: "Каждый спектакль снимается для архива театра, а то, что выкладывается в широкую аудиторию, наверное, редко".Проект называется «Театр дома». В сети можно будет увидеть как архивные спектакли, так и рассказы актеров о рабочих буднях, телевизионные передачи и фильмы.Татьяна Климова, заместитель директор по организации зрителя Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М.Горького: "В этом режиме мы каждый день будем выкладывать ролики о том, как живет театр, видеозарисовки с репетиций. Работа внутри театра не останавливается. Театр работает, все цеха работают. Поэтому такие видеозарисовки, что происходит в театре, будет ежедневно. Кроме этого, мы решили, что актеры каждый день будут выкладывать видеоролики, актерские байки".В Кудымкаре приостановили деятельность музея имени Субботина-Пермяка, этнокультурного центра, окружной библиотеки.В детских садах во время режима повышенной готовности температуру у детей измеряют два раза в день, проветривают помещения, специальным раствором обрабатывают всю мебель и игрушки. Массовые мероприятия также пришлось отменить.В школах рекомендацией перейти на дистанционное обучение родители не воспользовались. Дети полными составами в классах на занятиях. Осталось отучиться до конца недели, потом каникулы. Уже после будут изменения в учебном процессе.Ольга Быкова, директор СОШ № 2 г. Кудымкар: "Мы на две недели переходим на дистанционное обучение ребят, с 30 марта по 12 апреля будет осуществляться дистанционное обучение".По официальным данным, на сегодняшний день заболевших коронавирусом в Коми-Пермяцком округе нет. Три человека в Кудымкаре и один в Юсьве находятся под наблюдением, они недавно вернулись из-за рубежа.