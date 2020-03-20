Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье трое заболевших, под наблюдением 906 человек

Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.