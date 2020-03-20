По пути. Очередные изменения в движении пермских автобусов

С 1 апреля в Перми вступают в силу первые изменения маршрутной сети. В городском департаменте транспорта на примере Орджоникидзевского района рассказали, что ждёт жителей.Так, 24-й автобус от Автопарка теперь пойдет на площадь Дружбы и свяжет с ней микрорайоны Домостроителей и Энергетик. От площади Дружбы можно будет отправиться в разные точки города, причём бесплатно, воспользовавшись пересадкой, которую можно совершить в течение 60 минут от начала поездки.Помимо 24-го, до площади Дружбы будет курсировать 18-й автобус. Маршрут № 22 изменит схему следования и пойдёт от микрорайона Васильевка до Пермского военного института. 58-й обеспечит связь между Васильевкой и Вышкой-1. 73-й автобус «Заозерье – Январский» будет следовать по улице Васнецова с заездом в 10-й микрорайон.Для решения проблемы переполненности автобусов, на 53-м маршруте «Гайва - Центральный рынок» количество единиц будет увеличено с 16 до 18. Также с 1 апреля на маршрутах № 21, 48, 49 и 53 будут заключены новые контракты. Движение не изменится, но там где не было, появится бесплатная пересадка и возможность оплаты банковскими картами.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "21-й маршрут - это маршрут внутрирайонный, он кольцевой. Жители просили его сохранить, поэтому он продолжит свою работу, дополнительно у жителей появляется 24-й маршрут, который улицы Менжинсокго и Щербакова свяжет с площадью Дружбы. В настоящее время с данных микрорайонов беспересадочная связь с центральной частью города в принципе отсутствует".