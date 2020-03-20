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Заключенные обеспечат Пермский край медицинскими масками
В Федеральной антимонопольной службе заявляют, что произошло это из-за того, что значительную часть масок производили в Китае, оттуда поставки прекращены.
Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России: "Ранее более половины оптовых поставщиков Пермского края закупали медицинские маски китайского производства. Сейчас на территории региона средства индивидуальной защиты из Китая не реализуются вообще. Нам приходится надеяться только на отечественных производителей, по данным которых отгрузка медицинских масок оптовым поставщикам Пермского края может возобновиться не раньше конца марта-середины апреля 2020 года. Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в различных аптечных сетях края стабилизируется".
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