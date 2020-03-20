ЖКХ-клонирование: как управляющие компании, ворующие деньги жителей, уходят от ответственности

"Пермская сетевая компания" обнародовала список самых крупных должников за тепло. Среди антилидеров управляющая компания "Профи Дом". Жители говорят, что за коммуналку платят исправно, а куда потом деваются деньги - непонятно.Александр Веретенников: "Управляющая компания практически никаких усилий не прилагает, работу не производят".Ничего лучше сказать о своей управляющей компании «Профи Дом» Александр сказать не может. На Мира, 12 он переехал четыре года назад, и с тех пор вопросы только копятся - будь то стоимость работ в подъездах или подвале, или игнорирование того, от чего зависит безопасность людей. Александр Веретенников: "У нас в этом году, в текущем ни разу управляющая компания с крыши не убирала снег. Только слегка убрали с края крыши, а полностью очистку они не производили".«Профи Дом» стала печально известной на всю страну после жуткой трагедии в мини-отеле «Карамель». Именно эта управляющая компания до сих пор обслуживает многоэтажку, в подвал которой ночью хлынул кипяток. Тогда погибло 5 человек. И нет никаких гарантий, что это не повторится. Вместо того чтобы что-то делать, «Профи Дом» снова ловко уходит от ответственности, - уверены те, кто также трудится в сфере ЖКХ.Николай Косяков, руководитель УК «ЭКВО»: "УК «Профи Дом» вошла в процедуру банкротства, владелец данной компании всем известный Морозов пытается перевести жилой фонд в компанию «Профком». Также у нас имеется заключение от ИГЖН Пермского края, и полиции, что УК «Профи Дом» не имеет права управлять домами, а соответственно, выставлять квитанции собственникам многоквартирных домов".Собственники поступают следующим образом: они просто уходят - наблюдается планомерный отток домов от «Профи Дома», однако, деятельность крупнейшего в крае должника перед ПСК продолжается, что в свою очередь вызывает вопросы на этом рынке услуг.За 5 лет работы компании «Профи Дом» пермяками написано немалое количество жалоб и обращений во всевозможные инстанции. Результат почти равен нулю. Вот заключение из полиции, где черным по белому написано: есть все основания полагать, что подписи при голосовании за «Профи Дом» - поддельные. Вот заключения Инспекции государственного жилищного надзора о том, что при голосовании не было кворума. Однако почему-то в той же Инспекции, которая должна следить за порядком на рынке ЖКХ, сейчас не видят никаких нарушений и ответы дают следующие.- Почему несколько лет УК «Профи Дом» ведёт свою деятельность, по сути, незаконно? Вот документ о собрании, там нигде нет 50 процентов.Евгения Вазноните, и.о. заместителя начальника ИГЖН Пермского края: "В данном случае эта справка это не акт, в данном случае должны быть действия какие-то от правоохранительных".-Будет ли что-нибудь предпринимать инспекция, речь не о полиции, не о прокуратуре, чтобы не допустить клонирования «Профи Дома»?Евгения Вазноните, и.о. заместителя начальника ИГЖН Пермского края: "Не могу пояснить". При этом получается, что Инспекция государственного жилищного надзора не видит даже такой простой факт, что табличка управляющей компании «Профи Дом» висит прямо рядом со своим новым клоном – компанией «Профком». Внутри сидят те же люди, которые продолжают собирать деньги с жителей.