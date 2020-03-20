Коронавирус в Прикамье: новые меры предосторожности

В Пермском крае запрещены все мероприятия численностью больше 50 человек, досрочно закрыты все школы Перми. В крае каникулы начнутся по плану, с ближайшего понедельника, с 30 марта все образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение.До конца марта в школах Перми объявлены досрочные каникулы. С 30 марта начнётся дистанционное обучение. Заявлено, что учителя будут вести уроки и отвечать на вопросы, как и в школе. Как это будет, школьники пока не знают, но мотивация учиться есть.Софья Солтыс и Мария Калинина, ученицы гимназии №7: "Самое такое время — последний триместр. Нужно прямо сильно подготовиться к экзаменам". Если в школах затишье, в детсадах всё как обычно, кроме так называемого «утреннего фильтра». Малышам измеряют температуру, затем воспитатели следят за их самочувствием в течение дня.«Утренний фильтр» обязателен и для сотрудников. На входе — целый набор градусников и салфеток для дезинфекции.Если ребёнок почувствует недомогание, об этом сообщат родителям, а его на время отправят в отдельную комнату. Здесь инструкция единая, а вот мер профилактики несколько. Ирина Петерс, заведующая детским садом «Компас»: "Утреннее проветривание регулярно в течение дня при отсутствии детей в группе. Также идёт кварцевание, обработка посуды, регулярное мытьё рук".Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил уделить особое внимание дезинфекции салонов автобусов и трамваев. Обработку контролирует контрольно-ревизорская служба «Гортранса».Андрей Новиков, начальник трамвайного депо: "На каждом конечном пункте при работе трамвайных вагонов на линии производится дополнительная профилактическая обработка".Личная гигиена — ещё одна важная рекомендация и врачей, и учёных. Завкафедры эпидемиологии медуниверситета подтверждает своим примером. Ирина Фельдблюм уверена — все меры важны именно в комплексе.Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера: "Думаю, что суммарно мы в какой-то мере сможем предупредить скорость распространения инфекции и скорость развития этой эпидемии, которая сегодня идет".