Третий заболевший коронавирусом пермяк - 36-летний мужчина

Третий в Прикамье случай заражения коронавирусом выявлен у мужчины, прилетевшего из Доминиканы 11 марта. Он обратился в поликлинику 12 марта, в тот же день у него были взяты мазки, и он был самоизолирован на дому. 16 марта был госпитализирован в инфекционную больницу. По словам медиков, лечение проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты. Состояние пациента удовлетворительное.

Как сообщили в краевом минздраве, сейчас пациент находится в изолированной боксированной палате. Определен его круг близких контактов, у соседей и родных сделаны заборы анализов. Все результаты отрицательные. Остальные лица, которые могли быть в потенциальном контакте с заражённым, сейчас находятся под активным наблюдением врачей. Все пассажиры самолёта, на котором мужчина прибыл в Пермь взяты под активное наблюдение сотрудниками Роспотребнадзора.

Напомним, 16 марта Роспотребнадзором был установлен второй случай заболевания пермячки коронавирусом. Это женщина, которая вместе с супругом была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы. У супруга были отобраны пробы, результат – отрицательный.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.

Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своём прибытии можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 часов. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам:8(342) 236-41-52, 208-34-68.