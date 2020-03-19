Итоги заседания оперативного штаба по коронавирусу

Сегодня в администрации губернатора Пермского края прошло очередное заседание оперативного штаба, где обсуждалась ситуация по коронавирусу. Заявлено, что с завтрашнего дня, 20-го марта, всем, кто вернулся в Прикамье из-за границы, дают право самоизолироваться дома на две недели. При этом, в поликлинику идти не надо, выдавать официальные больничные листы обещают дистанционно. Кроме того, в Перми должно появиться 4 медицинских учреждения для приема пациентов с пневмонией.

Также принято решение, что после недели каникул, которая начнется для школьников всего Пермского края с 23-го марта, а в Перми уже с сегодняшнего дня, все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Родителям настоятельно не рекомендуют вывозить детей за пределы Прикамья.