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Третий заболевший коронавирусом находится под наблюдением врачей с 12 марта
Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "С момента въезда на территорию Пермского края он находился под наблюдением медицинских работников. Был забран мазок на коронавирусную инфекцию, что позволило на своевременно определить и изолировать пациента от контакта с окружающими. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии в краевой инфекционной больнице, получает противовирусную терапию".
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Третий заболевший коронавирусом пермяк - 36-летний мужчина
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