Третий заболевший коронавирусом находится под наблюдением врачей с 12 марта

В Пермском крае выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Всего в Прикамье сейчас трое заболевших. Это 42-летний мужчина, вернувшийся из Франции, 62-летняя женщина, приехавшая из Швейцарии, и 35-летний молодой человек, который неделю назад прилетел из Доминиканы. Он обратился в поликлинику 12 марта, у него были взяты мазки и в тот же день он был самоизолирован на дому. 16 марта был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он находится в изолированной боксированной палате.Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "С момента въезда на территорию Пермского края он находился под наблюдением медицинских работников. Был забран мазок на коронавирусную инфекцию, что позволило на своевременно определить и изолировать пациента от контакта с окружающими. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии в краевой инфекционной больнице, получает противовирусную терапию".