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В Прикамье выявлен третий случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах, в том числе 1 - в Пермском крае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Таким образом, в Прикамье официально подтверждены 3 случая заражения коронавирусом. Официальной информации о личности третьего заболевшего пока нет. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
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