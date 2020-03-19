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Самолет из Москвы, подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в Большом Савино
Добавим, что сегодня неизвестные сообщили о "минировании" нескольких самолетов в воздушном пространстве России. По данным ТАСС, речь идет о самолетах рейсов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва.
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