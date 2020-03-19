Самолет из Москвы, подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в Большом Савино

Сегодня днем пассажирский самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com. SSJ 100 подал сигнал тревоги - general emergency - над Кировской областью, спустя час после вылета из аэропорта Шереметьево. По предварительной информации, поступило анонимное сообщение о минировании. Как нам сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино, лайнер успешно приземлился. Пассажиров проводили в аэровокзал. Самолет обследуют специалисты.Добавим, что сегодня неизвестные сообщили о "минировании" нескольких самолетов в воздушном пространстве России. По данным ТАСС, речь идет о самолетах рейсов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва.