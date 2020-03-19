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Ситуация с коронавирусом спровоцировала дефицит доноров в Прикамье
Ситуация с коронавирусом спровоцировала дефицит доноров в Прикамье. Как предполагают врачи краевой станции переливания крови, все опасаются большого скопления людей, поэтому отказываются от кроводачи. Если обычно кровь сдают около 200 человек ежедневно, сейчас эта цифра уменьшилась более, чем в два раза. Сделанных ранее запасов больницам уже не хватает. Между тем, доноров принимают без изменений в графике - с 8:00 до 13:30. Поменялись лишь планы, связанные со сдачей крови на предприятиях. К примеру, сегодня мобильная станция отправится не на один из пермских заводов, как планировалось ранее, а в посёлок Майский.
На станции переливания крови заявляют, что в донорстве крови нет никакого риска. Для этого здесь введен санитарно-эпидемиологический режим, дополнительно обрабатываются поверхности и пол помещений; сотрудники работают исключительно в масках; в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук; проводится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже.
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