Ситуация с коронавирусом спровоцировала дефицит доноров в Прикамье. Как предполагают врачи краевой станции переливания крови, все опасаются большого скопления людей, поэтому отказываются от кроводачи. Если обычно кровь сдают около 200 человек ежедневно, сейчас эта цифра уменьшилась более, чем в два раза. Сделанных ранее запасов больницам уже не хватает. Между тем, доноров принимают без изменений в графике - с 8:00 до 13:30. Поменялись лишь планы, связанные со сдачей крови на предприятиях. К примеру, сегодня мобильная станция отправится не на один из пермских заводов, как планировалось ранее, а в посёлок Майский.

На станции переливания крови заявляют, что в донорстве крови нет никакого риска. Для этого здесь введен санитарно-эпидемиологический режим, дополнительно обрабатываются поверхности и пол помещений; сотрудники работают исключительно в масках; в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук; проводится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже.