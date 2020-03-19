Пермские нейрохирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Пермские врачи осваивают новый метод хирургической помощи при поражении головного мозга - операцию с пробуждением. Пробуждение пациента в ходе хирургического вмешательства - непременное условие для сохранения речи.

Уникальность процесса заключается в том, что во время операции пациентка периодически находится в сознании - чередуются наркоз и пробуждение. Это делается для того, чтобы после удаления злокачественной опухоли мозга у нее сохранились все речевые способности.В операции, кроме нейрохирургов, участвуют и нейропсихологи, проводящие специально разработанные тесты в периоды бодрствования больного. Пока хирург удаляет опухоль, эти специалисты не только задают вопросы, проверяя речевые функции, но и предлагают пациенту рисовать, писать – то есть оценивают сохранение мыслительных функций, аналитических и логических связей.Мария Попова - первая, кто перенесла такую операцию. Злокачественную опухоль головного мозга размером с гусиное яйцо удалили всего 2 дня назад. Сегодня женщина уже ходит, и что главное - размышляет и разговаривает. Дмитрий Штадлер, заведующий нейрохирургическим отделением Пермской Городской клинической больницы №4: "Дефекта головного мозга, причиняемого при удаления опухоли, нет. Мы радикально убрали опухоль и в то же время сохранили все функции головного мозга".

Раньше подобные операции проводились под общим наркозом. Главной целью докторов было спасти жизнь человеку. Сохранение речевых навыков тогда уходило на второй план.

Операция с пробуждением – это тончайшая работа целой команды специалистов и в России пока редкая. Она освоена в основном в федеральных центрах, в частности, в институте им. Бурденко. А в институте Склифосовского, к примеру, такое вмешательство было впервые выполнено в 2019 году. И менее чем через год операцию повторили наши нейрохирурги "четвёрки".

Нейрохирурги «четверки» говорят, что новая технология вмешательства «с пробуждением» будет востребована и при лечении других поражений головного мозга.