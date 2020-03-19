Из-за режима повышенной готовности в пермских судах ограничен личный прием граждан
В пермских судах ограничен личный прием граждан. Жителям Перми, если они не являются участников судебного процесса, запрещено заходить в здание суда. Рассматриваться будут дела безотлагательного характера. Ограничения вводятся с 19 марта до 10 апреля.
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