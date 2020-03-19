Законодатели распределили бюджетные миллиарды

В Законодательном собрании Пермского рая распределяют остатки бюджетных денег за прошлый год - 8 миллиардов рублей. В том числе средства планируется потратить на обеспечение бесплатного питания учеников начальных классов, создание новых мест в школах и детских садах. С прошлого года в региональной казне остались неиспользованными около 12 миллиардов рублей, из них 3,5 - инвестиционные средства, которые автоматически переходят на 2020 год. 8,2 миллиарда требуется распределить.

В первую очередь, деньги будут направлены на социальные расходы. Депутаты приняли решение о выделении дополнительных средств на поддержку малоимущих семей и организацию горячего питания младших школьников.

Однако есть и ряд больших инвестиционных расходов, которые для многих депутатов показались достаточно спорными. Речь касается выделения 2,8 млрд рублей на строительство аквапарка, которым будет заниматься ООО «Олимпия-Пермь». Около 1,5 миллиардов планируется выделить на развитие транспортной системы, закупку новых автобусов. В частности, на ремонт производственной базы «Автовокзал», где будут располагаться автобусный парк, запланировано выделить более 300 млн рублей.

В заседании Законодательного собрания принял участие глава региона Дмитрий Махонин, который внес ряд важных социальных поправок, которые связаны с детьми-инвалидами. Теперь, по предложению главы Прикамья, семьям с детьми-инвалидами полагается сиделка. Ряд вопросов связан с поддержкой тружеников тыла - предложено организовать льготный проезд и осуществить ремонты 200 помещений. Депутаты данную инициативу поддержали.