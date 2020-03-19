В УФАС завели дело из-за рекламы надгробий с Кеннеди и Монро

Пермское управление ФАС России возбудило дело из-за рекламных листовок фирмы по изготовлению памятников, в которых использовались изображения американского президента Джона Кеннеди и актрисы Мэрилин Монро. Антимонопольщики усмотрели признаки нарушения "Закона о рекламе", а именно запрета на использование в рекламе изображения умершего лица без согласия его родственников. Теперь предпринимателю грозит штраф. Рассмотрение дела назначено на 31 марта.

«Ведомство усмотрело в данной рекламе признаки нарушения части 11 стати 5 Закона о рекламе, в части нарушения требований иных нормативных актов, а именно запретов на использование изображения умершего лица без согласия его родственников. Лицо, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, установлено. Им оказался индивидуальный предприниматель Богданов, который является ответчиком по данному делу», - рассказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.