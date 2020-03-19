Доступная среда: жизнь без преград

Доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на Совете по делам инвалидов при главе Прикамья. Заявлено, что в ближайшие 7 лет специальным оборудованием снабдят 2,5 тысячи объектов.

Доступная среда, считает Роза Аксиленко, складывается из множества деталей - на большинство из них обычные люди чаще всего даже не обращают внимания.

Роза Аксиленко: "Важна ширина прохода для колясочников, так и для людей с палками. Ширина не менее 1,5 метров". Если масштабные торговые центры уже адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, то большинству магазинов категории «у дома» еще требуются доработки.

Романова Надежда, председатель Пермской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов»: "Элемент доступности - точно так же как пожарная безопасность, как санитарные нормы".

Доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на Совете по делам инвалидов при главе Прикамья. Дмитрий Махонин отметил, что создание доступной среды - приоритетное направление для краевых властей. Это касается в том числе общественного транспорта, дорожной сети, количества и содержания мест для инвалидов на платных парковках. Дмитрий Махонин поручил правительству совместно с администрацией Перми проработать вопрос и на ближайшем Совете по делам инвалидов представить результаты.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Наша основная задача - совместно с общественными организациями вести контроль и мониторинг тех сведений, которые предоставляют муниципалитеты. Чтобы доступность была не только на бумаге".

Заявлено, что необходимые условия для людей с инвалидностью обеспечиваются в учреждениях по всему Пермскому краю.

Эти таблички в Краснокамском многофункциональном центре предназначены для слабовидящих людей, чтобы они могли легко ориентироваться в помещении.

Анна Шляпникова, руководитель МФЦ в Краснокамск: "Для людей слабовидящих в МФЦ используются тактильные стенды".Входы в поликлиники региона, также как и в краевой столице, также оснащаются пандусами, имеется кнопка вызова помощи, по сигналу которой сотрудники медучреждения должны помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Современные трамваи «Лев» и «Львенок», которые не так давно появились в городе, также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день почти 1500 объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, культуры и транспорта адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году планируют обустроить еще 124.