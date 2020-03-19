На реализацию нацпроекта «Образование» Пермский край потратит 11,5 миллиардов рублей

В региональном парламенте заслушали доклад о реализации национального проекта "Образование". На эту сферу Пермскому краю выделяется 11,5 миллиардов рублей. В первую очередь, деньги будут тратить на новые школы. Одно название школы «Энергополис» уже рисует футуристическую картину. Здание построено благодаря национальному проекту «Образование». Внутри полноценная лаборатория, где физики готовят для биологов умную теплицу.

Пока химики разрабатывают идеальное удобрение, биологи уже приступили к экспериментам с томатами. Практика здесь идет параллельно теории. На заседании комитета по государственной политике и развитию территорий в Законодательном собрании министр образования Раиса Кассина рассказывает о реализации национального проекта «Образование». Школа уже не замыкается сама в себе. В Прикамье создаются «точки роста», всего их будет 21. Это особые образовательные учреждения, открытые для всех. Каждая будет иметь определенный профиль и соответствующее уникальное оснащение.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Нацпроект устроен так, чтобы создать не одну точку развития, а чтобы приблизить качественное образование к месту проживания детей". Образование должно быть не только высокотехнологичным, но еще и доступным. Так что даже «Кванториум» встал на колеса. И пока в основном здании собирают руку промоботу, его мобильная версия сегодня работает в Верещагино.

В рамках нацпроекта «Образование» на Пермский край выделяется 11,5 миллиардов рублей. И это в первую очередь строительство новых школ. В середине января открылся лицей в Лысьве. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию школу в Березниках, еще через год на Водниках в Перми.

Андрей Колесников, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Образовательная среда Пермского края измениться просто качественно. Появится огромное количество новых школ и новых возможностей в старых школах. Совершенно новое оборудование и новые направления образовательной культуры".Широкополосный доступ в интернет - еще одно обязательное условие современного образования. Создавать условия подобные тем, что уже есть в «Энергополисе» - это и есть главная задача национального проекта.