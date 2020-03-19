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Депутаты Прикамья обсудили развитие молодёжной политики
Почти три тысячи объектов незавершенного строительства разных лет находится на данный момент на территории Прикамья. Об этом ббыло заявлено на расширенном заседании фракции ЛДПР в региональном парламенте во время отчета председателя краевой Контрольно-счётной палаты.
Геннадий Тушнолобов, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края: "Не урегулирован на законодательном уровне вопрос о порядке взаимодействия владельцев автодорог и владельцев инженерно-коммунальных сетей. Это больше связано с городом Пермь, поэтому сегодня большие вопросы по финансированию объектов, таких как Героев Хасана и проспект Строителей".
Обсудили развитие туризма и молодёжной политики. В частности, депутаты намерены рекомендовать профильному агентству разработать и подготовить к внесению в парламент законопроект о государственной молодёжной политике в Пермском крае.
Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "Сейчас в Пермском крае отсутствует как таковой закон о молодёжной политике. К сожалению, в Пермском крае сейчас мало внимания уделяется молодёжной политике, даже если мы будем исходить из цифр, которые выделяются в бюджете на молодёжную политику, Пермский край выглядит даже хуже Кировской области".
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