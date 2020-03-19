Пермские театры готовятся вести прямые трансляции с репетиций и спектаклей

Из-за угрозы распространения коронавируса на неопределенный срок в Прикамье закрыты все библиотеки, музеи и театры. Введен запрет на проведение концертов и визиты иностранных делегаций. Продолжают работать частные кинотеатры. Здесь обещают ограничивать количество посетителей в залах до 150 человек. Театры готовятся вести прямые трансляции со спектаклей, которые пока не отменяют, но, однозначно, сыграют без зрителей. Купленные билеты можно сдать, но театры просят этого не делать, а оставить билеты для последующего посещения.

Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета: "Мы понимаем, что всем тяжело, но если есть возможность не сдавать билеты, а оставить их для последующего посещения спектаклей в другие даты, то мы были бы признательны зрителям за это".