← Коронавирус в Прикамье: актуальная статистика
Пермские театры готовятся вести прямые трансляции с репетиций и спектаклей →
Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности
На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности.
С 19 марта школы и учреждения дополнительного образования уходят на досрочные каникулы. Усилена обработка в муниципальных заведениях, весь общественный транспорт Перми подлежит дезинфекции. Обработка транспорта осуществляется на каждой конечной остановке и в конце смены в депо.
Иван Мезенцев, представитель компании-перевозчика: "Обязательно обрабатываем автобусы, на каждом конечном пункте, также средства закупили для обработки рук для кондукторов. Когда приходят в парк автобусы, хлорсодержащие препараты закупили обрабатывать автобусы".
Контролируют все дезинфекционные мероприятия ревизоры из "Гортранса". Они следят за качеством уборки автобусов и трамваев, проверяют наличие у сотрудников специальных растворов, инвентаря и медицинских масок.
Анатолий Бутырин, ревизор: "Во время проверки дезинфекции обращаем внимание на поручни, спинки у сидений, подоконники, в основном, где идёт основное соприкосновение людей - за что люди держатся".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Коронавирус в Прикамье: актуальная статистика
"Как жили - так и живем": жители аварийного дома на Куйбышева, 7 не знают о предстоящем переселении
Депутаты ЗС распределят 8 миллиардов рублей
Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
В Перми стартует весенняя уборка
Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
Пермской станции переливания крови нужна помощь
В департаменте образования рассказали о досрочных каникулах
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войны
Театры и библиотеки продолжат работу онлайн
Добавить комментарий: