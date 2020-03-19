На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности.

С 19 марта школы и учреждения дополнительного образования уходят на досрочные каникулы. Усилена обработка в муниципальных заведениях, весь общественный транспорт Перми подлежит дезинфекции. Обработка транспорта осуществляется на каждой конечной остановке и в конце смены в депо.

Иван Мезенцев, представитель компании-перевозчика: "Обязательно обрабатываем автобусы, на каждом конечном пункте, также средства закупили для обработки рук для кондукторов. Когда приходят в парк автобусы, хлорсодержащие препараты закупили обрабатывать автобусы".

Контролируют все дезинфекционные мероприятия ревизоры из "Гортранса". Они следят за качеством уборки автобусов и трамваев, проверяют наличие у сотрудников специальных растворов, инвентаря и медицинских масок.

Анатолий Бутырин, ревизор: "Во время проверки дезинфекции обращаем внимание на поручни, спинки у сидений, подоконники, в основном, где идёт основное соприкосновение людей - за что люди держатся".