Депутаты ЗС распределят 8 миллиардов рублей

В Законодательном Собрании Пермского края сегодня прошли последние приготовления к завтрашнему, мартовскому, пленарному заседанию. Главным вопросом станут изменения в региональном бюджете. Остаток за прошлый год составил 8 миллиардов рублей. Сейчас эти деньги предполагается распределить. В частности, средства планируют направить на бесплатное питание учеников начальных классов, на создание новых мест в школах и детских садах. 450 миллионов должны выделить на поддержку обманутых дольщиков, 319 — на ремонт автовокзала. «Поправки в бюджет коснулись не только административного центра – Перми, но и муниципалитетов, для которых предусмотрены серьезные меры поддержки. Изменения предусматривают положительные корректировки объемов средств для вновь преобразованных территорий, а также «перенос» средств с 2021 года на 2020 год на компенсацию выпадающих доходов для муниципальных образований, которые приняли решения отменить ЕНВД» - сообщил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.