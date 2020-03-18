← Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
"Как жили - так и живем": жители аварийного дома на Куйбышева, 7 не знают о предстоящем переселении →
Депутаты ЗС распределят 8 миллиардов рублей
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← Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
"Как жили - так и живем": жители аварийного дома на Куйбышева, 7 не знают о предстоящем переселении →
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18.03.2020 в 10:12
17.03.2020 в 22:02
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«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 18.03.2020
"Как жили - так и живем": жители аварийного дома на Куйбышева, 7 не знают о предстоящем переселении
Депутаты ЗС распределят 8 миллиардов рублей
Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
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Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
В Перми стартует весенняя уборка
Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
Пермской станции переливания крови нужна помощь
В департаменте образования рассказали о досрочных каникулах
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войны
Театры и библиотеки продолжат работу онлайн
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки пока не увидят
Заседание правительства Пермского края
Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию
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