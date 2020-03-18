Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку
Утром поступили исходные данные: уровень реки поднялся до отметки в 580 см, вода вышла из берегов, подтоплены 7 домов. Провели заседания КЧС, после чего началась работа в полевых условиях.
В учениях принимают участие пожарные, спасатели, полиция, электросети, теплосети, сотрудники водоканала и коммунальные службы.
Весь личный состав прибыл на улицу Свердлова, где в случае реального подтопления будет развернут оперативный штаб. Отсюда спасатели будут вести мониторинг за развитием ситуации. В случае необходимости будут эвакуировать людей из зоны подтопления.
Работы по подготовке к весеннему половодью ведутся ежедневно. Вскрываются водопропускные трубы, сточные канавы, сотрудники администрации проводят подворовой обход, вручают людям памятки о действиях во время подтопления.
По данным сотрудников ЕДДС, на данный момент река Иньва находится в русле, но уже были зафиксированы первые повышения воды - 15 марта уровень воды поднялся на 14 см.
Насколько сильным будет весенний паводок, будет зависеть от погоды.
Прошедшие в Кудымкаре учения не последние. Задача - отработать все возможные сценарии прохождения половодья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми стартует весенняя уборка
Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
Пермской станции переливания крови нужна помощь
В департаменте образования рассказали о досрочных каникулах
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войны
Театры и библиотеки продолжат работу онлайн
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки пока не увидят
Заседание правительства Пермского края
Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы
Добавить комментарий: