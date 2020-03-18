Большие учения: в Кудымкаре готовятся к весеннему паводку

Вода в Иньве начала подниматься. В Кудымкаре городские службы приступили к масштабным учениям в зоне возможного подтопления.Утром поступили исходные данные: уровень реки поднялся до отметки в 580 см, вода вышла из берегов, подтоплены 7 домов. Провели заседания КЧС, после чего началась работа в полевых условиях.В учениях принимают участие пожарные, спасатели, полиция, электросети, теплосети, сотрудники водоканала и коммунальные службы.Весь личный состав прибыл на улицу Свердлова, где в случае реального подтопления будет развернут оперативный штаб. Отсюда спасатели будут вести мониторинг за развитием ситуации. В случае необходимости будут эвакуировать людей из зоны подтопления.Работы по подготовке к весеннему половодью ведутся ежедневно. Вскрываются водопропускные трубы, сточные канавы, сотрудники администрации проводят подворовой обход, вручают людям памятки о действиях во время подтопления.По данным сотрудников ЕДДС, на данный момент река Иньва находится в русле, но уже были зафиксированы первые повышения воды - 15 марта уровень воды поднялся на 14 см.Насколько сильным будет весенний паводок, будет зависеть от погоды.Прошедшие в Кудымкаре учения не последние. Задача - отработать все возможные сценарии прохождения половодья.