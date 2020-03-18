"Как жили - так и живем": жители аварийного дома на Куйбышева, 7 не знают о предстоящем переселении

Режим повышенной готовности объявили в Ленинском районе Перми. Сделано это в связи с аварийным состоянием многоквартирного дома номер 7 на улице Куйбышева. Зданию больше ста лет, это - объект культурного наследия, известный, как Дом Камчатова. Сейчас, согласно официальным данным, предписано в кратчайшие сроки организовать переселение жителей в маневренный фонд, а при необходимости определить пункт временного размещения в случае ухудшения обстановки. Однако, сами жители почему-то не в курсе всего этого и продолжают существовать в разрушающемся здании.