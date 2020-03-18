← Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
В Перми стартует весенняя уборка
Работы по очистке ведутся во всех районах города. В Мотовилихинском районе почистили от объявлений и помыли остановки "Цирк" и "ул. Крупской".
На месяц раньше в краевой столице стартовали работы по текущему ремонту дорог. Работы ведутся литым асфальтобетоном. Временная мера поможет поддержать состояние дорог до начала дорожного сезона. Всего таким образом в Перми уже отремонтировали более 3,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Учитываются обращения жителей в администрации районов и соцсети, включая Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
Пермской станции переливания крови нужна помощь
В департаменте образования рассказали о досрочных каникулах
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войны
Театры и библиотеки продолжат работу онлайн
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки пока не увидят
Заседание правительства Пермского края
Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы
Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта
Добавить комментарий: