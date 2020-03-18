В Перми стартует весенняя уборка

Пермь готовят к весне. Коммунальные работники, вооружившись тряпками и ацетоном, приступили к работе: убирают с остановочных пунктов объявления и граффити.Работы по очистке ведутся во всех районах города. В Мотовилихинском районе почистили от объявлений и помыли остановки "Цирк" и "ул. Крупской".На месяц раньше в краевой столице стартовали работы по текущему ремонту дорог. Работы ведутся литым асфальтобетоном. Временная мера поможет поддержать состояние дорог до начала дорожного сезона. Всего таким образом в Перми уже отремонтировали более 3,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.Учитываются обращения жителей в администрации районов и соцсети, включая Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.