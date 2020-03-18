Ревизоры проверили, как проводят дезинфекцию в общественном транспорте
Обязанность по обработке салона возложили на водителей и кондукторов. Сотрудники получили дезинфицирующие средства.
За выполнением мер следят ревизоры Гортранса.
"Мы осуществляем проверку обработки всех транспортных средств, перевозящих пассажиров - трамваи и автобусы. Параллельно проверяем экипировку", - рассказал ревизор Анатолий Бутырин.
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