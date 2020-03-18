Пермской станции переливания крови нужна помощь

Пермская станция переливания крови просит о помощи — из-за того, что люди боятся коронавируса, стало приходить меньше доноров. Из-за беспрецедентного снижения количества доноров испытывается дефицит крови.На станции заявляют, что в донорстве крови нет никакого риска. Для этого здесь введен санитарно-эпидемиологический режим, дополнительно обрабатываются поверхности и пол помещений; сотрудники работают исключительно в масках; в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук; проводится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже."Запросы есть, а крови и ее компонентов не достаточно. Причина этому — коронавирус и боязнь многих доноров каким-либо образом им заразиться. Однако если количество доноров останется на таком же уровне или критически снизится, то под угрозой окажутся жизни сотен пациентов. Ведь многие из них сейчас борются с другими заболеваниями и нуждаются в ежедневном переливании крови", - сообщили в Пермской краевой станции переливания крови.