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Пермской станции переливания крови нужна помощь
На станции заявляют, что в донорстве крови нет никакого риска. Для этого здесь введен санитарно-эпидемиологический режим, дополнительно обрабатываются поверхности и пол помещений; сотрудники работают исключительно в масках; в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук; проводится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже.
"Запросы есть, а крови и ее компонентов не достаточно. Причина этому — коронавирус и боязнь многих доноров каким-либо образом им заразиться. Однако если количество доноров останется на таком же уровне или критически снизится, то под угрозой окажутся жизни сотен пациентов. Ведь многие из них сейчас борются с другими заболеваниями и нуждаются в ежедневном переливании крови", - сообщили в Пермской краевой станции переливания крови.
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