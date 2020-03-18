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В департаменте образования рассказали о досрочных каникулах
"По решению главы города Перми с сегодняшнего дня объявляются каникулы в учреждениях дополнительного образования. Это значит, что все кружки и секции в городе будут закрыты. С завтрашнего дня, 19 марта, объявляются весенние каникулы во всех школах города Перми. Именно каникулы. Это значит, нам нужно, чтобы дети отдохнули, находясь дома, не выполняя никаких заданий учителей. Это продлится всю следующую неделю. Официально мы объявим каникулы до 29 марта", - сообщила Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми.
Как сообщает сегодня ТАСС, весенние каникулы, которые по графику должны были закончиться в конце марта, продлятся на две недели дольше. Об этом агентство сообщает со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Из-за эпидемии коронавируса отдыхать школьники будут до 12 апреля. По словам министра, будет организовано дистанционное обучение школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.
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