Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы

Депутаты краевого парламента в четверг рассмотрят вопрос о порядке деятельности Законодательного Собрания при введении в регионе режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Законопроект предусматривает возможность осуществлять деятельность Законодательного Собрания, его комитетов, комиссий, депутатских объединений в дистанционном режиме в период введения на территории Пермского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, такая поправка в закон позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного Собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания."В период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения. Краевой парламент выражает готовность оперативно работать в любых условиях" - сообщил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.