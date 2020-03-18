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← Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта

Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию →

Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы

Депутаты краевого парламента в четверг рассмотрят вопрос о порядке деятельности Законодательного Собрания при введении в регионе режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Законопроект предусматривает возможность осуществлять деятельность Законодательного Собрания, его комитетов, комиссий, депутатских объединений в дистанционном режиме в период введения на территории Пермского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, такая поправка в закон позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного Собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания.
"В период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения. Краевой парламент выражает готовность оперативно работать в любых условиях" - сообщил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

Опубликовано: 18.03.2020 в 13:46 в рубрике - Новости T7-inform

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