← Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы
Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию
Обрабатывают каждый вагон: обтирают сиденья, ручки, моют полы.
"В связи с угрозой распространения коронавируса составы обрабатываются специальным средством, в котором больше дезинфицирующей, чем моющей составляющей. До этого было наоборот. Поезда обрабатывают по каждому прибытию на конечную станцию. На сегодняшний день мы не отмечаем снижения пассажиропотока. Думаю, что предпринимаемые в крае меры позволят снизить риск заражения и не повлияют на количество отправленных пассажиров", - рассказал генеральный директор АО "Пермская пригородная компания" Сергей Канцур.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы
Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта
В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
С 23 марта российские школы уйдут на трехнедельные каникулы
В Пермском районе собака покусала двоих детей
"Говорила, что меняются деньги": в Перми лжесоцработница обманывала пенсионеров
Все вузы Перми перешли на дистанционное обучение
На заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавируса
Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
В селе Лобаново открыли новый корпус детского сада
Добавить комментарий: