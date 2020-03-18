Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию

В условиях режима повышенной готовности в Перми продолжается дезинфекция транспорта - в частности, в поездах пригородного сообщения.Обрабатывают каждый вагон: обтирают сиденья, ручки, моют полы."В связи с угрозой распространения коронавируса составы обрабатываются специальным средством, в котором больше дезинфицирующей, чем моющей составляющей. До этого было наоборот. Поезда обрабатывают по каждому прибытию на конечную станцию. На сегодняшний день мы не отмечаем снижения пассажиропотока. Думаю, что предпринимаемые в крае меры позволят снизить риск заражения и не повлияют на количество отправленных пассажиров", - рассказал генеральный директор АО "Пермская пригородная компания" Сергей Канцур.