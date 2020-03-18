← В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы →
Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы →
|
18.03.2020 в 10:12
16.03.2020 в 21:19
16.03.2020 в 17:29
16.03.2020 в 15:25
16.03.2020 в 14:45
14.03.2020 в 13:11
13.03.2020 в 12:55
13.03.2020 в 09:55
12.03.2020 в 14:36
12.03.2020 в 13:40
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки пока не увидят
Заседание правительства Пермского края
Большая помывка: в электричках региона проводят дезинфекцию
Краевой парламент готов перейти на дистанционный режим работы
Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта
В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
С 23 марта российские школы уйдут на трехнедельные каникулы
В Пермском районе собака покусала двоих детей
"Говорила, что меняются деньги": в Перми лжесоцработница обманывала пенсионеров
Уникальную операцию провели хирурги Пермского онкологического диспансера
Все вузы Перми перешли на дистанционное обучение
В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта
На заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавируса
Коронавирус в Пермском крае: официальная информация
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020
Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
В селе Лобаново открыли новый корпус детского сада
Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем
В УФАС объяснили дефицит масок
Прокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масок
"Тотальный диктант" перенесли на осень
В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения
Из-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режим
Новая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусов
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
С 23 марта российские школы уйдут на трехнедельные каникулы
В Пермском районе собака покусала двоих детей
"Говорила, что меняются деньги": в Перми лжесоцработница обманывала пенсионеров
Все вузы Перми перешли на дистанционное обучение
На заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавируса
Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
В селе Лобаново открыли новый корпус детского сада
Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем
Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем
Добавить комментарий: