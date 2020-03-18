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В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки
Библиотеки Пермского края временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Прикамья: "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приказываю усилить профилактические меры, включая ограничение очных совещаний, отказ от приема иностранных делегаций, отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории Прикамья».
Меры действуют на территории всего региона до указания об их отмене.
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