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← С 23 марта российские школы уйдут на трехнедельные каникулы

Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта →

В Прикамье закрывают театры, музеи и библиотеки

В Пермском крае с 18 марта должны закрыться все подведомственных минкульту театры, кинотеатры, музеи, цирк, галереи, выставочные залы. Соответствующий приказ подписал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Такие меры продиктованы угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Библиотеки Пермского края временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Прикамья: "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приказываю усилить профилактические меры, включая ограничение очных совещаний, отказ от приема иностранных делегаций, отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории Прикамья».
Меры действуют на территории всего региона до указания об их отмене.

Опубликовано: 18.03.2020 в 12:48 в рубрике - Новости T7-inform

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← С 23 марта российские школы уйдут на трехнедельные каникулы

Школы Перми уйдут на каникулы с 19 марта →

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